Турецкий дрон Bayraktar TB2 вошел в воздушное пространство Крыма и сфотографировал ПВО России

Сегодня, 10:00

Анна Лисова

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Турецкий дрон Bayraktar TB2 вошел в воздушное пространство Крыма и сфотографировал ПВО России

Беспилотник турецкого производства, который недавно получила Украина, обошел российские комплексы противовоздушной обороны, развернутые для охраны Крыма. 

Речь идет о беспилотнике Bayraktar TB2, передает портал Аvia.pro.

Ранее такие же беспилотники обходили российские системы ПВО в Сирии и Нагорном Карабахе. Поэтому с их появлением на вооружении Украины эксперты заявили об опасности того, что ВСУ начнут применять их на юго-востоке. И эти прогнозы оправдались. 

По меньшей мере один из беспилотников Bayraktar TB2 вошел в воздушное пространство крымского полуострова, приблизившись лишь на несколько километров к позиционному району российских ПВО и не был замечен. 

Как сообщает российское информационное агентство ANNA-News, от протурецкого источника стало известно, что беспилотник Bayraktar TB2 получил снимок позиции российских систем ПВО, которые несут дежурство в Крыму. 

Источник также рассказал, что ВСУ продолжает наращивать силы на юго-востоке страны, подготавливая крупномасштабную наступательную операцию.

Какую именно систему ПВО удалось сфотографировать дрону, не сообщается. Возможно беспилотник смог получить снимок мобильной береговой радиолокацинной станции загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью «Предел». Исходя из масштаба объектов на фото, по мнению экспертов, дрон находился лишь в нескольких километрах от них. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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