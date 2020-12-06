Австралийский ученый разгадал загадку Бермудского треугольника

Потусторонние силы не причастны к исчезновению пяти торпедоносцев США в районе Бермудского треугольника 5 декабря 1945 года. С таким заявлением выступил австралийский ученый-исследователь Шейн Саттерли, передает 9 News.

Инцидент с пропавшими над Атлантикой самолетами ВМС США до сих пор считается одним из самых загадочных событий. В этот день 75 лет назад звено торпедоносцев под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора выполняло учебный полет. Внезапно все пять самолетов исчезли с радаров. На аэродром не вернулся ни один из самолетов.

До сих пор приверженцы теории заговора рассуждают об аномальной треугольной зоне. Саттерли же убежден, что самолеты просто сбились с пути и растерялись в сложных метеоусловиях. В частности, после наступления темноты и изменения погоды Тейлор ориентировался не по приборам, а по происходящему за окном.

«Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане», - отметил исследователь.

В пользу своей правоты ученый указывает и на то, что большинство членов экипажей являлись стажерами.

Австралиец убежден, что это прекрасно известно военным, но они не желают объявлять истинную причину исчезновения, так как пропавшие борты найти так и не удалось.

Источник: Информационное агентство «Informing»