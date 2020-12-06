Выявлена первая противостоящая антителам мутация коронавируса

Ученые выявили первую мутацию нового коронавируса, которая способна не только распознавать антитела, но еще и противостоять им, делая их, фактически, бессильными. Об этом со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature сообщило РИА Новости.

Мутацию SARS-CoV-2, о которой идет речь, обнаружили сотрудники Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона. Как оказалось, она может маскировать его абсолютно перед всеми антителами, выработанными организмом для борьбы с новым вирусом.

Кроме того, исследователи выявили еще несколько мутаций, которые делали патоген невидимым для одного из трех известных науке антител.

Отмечается, что часть таких изменений наблюдается у инфицированных коронавирусом. Мутация, делающая коронавирус невидимым для антител, выявлена в Дании и Нидерландах.

Источник: Информационное агентство «Informing»