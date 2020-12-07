Солнце может лишить Землю энергосистемы и ударить по самочувствию людей

Ученые предупреждают, что из-за мощнейшей вспышки на Солнце Земля может лишиться энергосистемы, что окажет сильное влияние на здоровье людей. 29 ноября астрономы зафиксировали новую вспышку на Солнце в ультрафиолетовом диапазоне, которая является самой крупной с 2017 года. Как пояснил Сергей Богачев, сотрудник лаборатории Рентгеновская астрономия Солнца, вспышки – это взрыв мощностью в миллиард водородных бомб. Эксперт также отметил, что радиационные потоки частиц выводят из строя космические аппараты. Если на пути этих потоков окажется беззащитный человек, то это явление просто невозможно будет совместить с жизнью.

Эксперт также подчеркивает, что доказанным фактом является то, что геомагнитные бури влияют на здоровье человека.

То есть, это явление может вызвать и ухудшение самочувствия людей. Произошедшая вспышка ионизировала верхнюю часть земной атмосферы, что привело к затемнении в радиосвязи.

Солнечные вспышки связаны с корональными выбросами массы, которые чреваты возникновением геомагнитных бурь.

Эксперт отмечают, что пока магнитное поле надежно защищает Землю, но при столкновении с потоками солнечной плазмы оно иногда начинает фонить. Ученые предполагают, что магнитное поле Земли не сможет нас защитить при мощнейшей вспышке.

Существует теория о том, что вспышки провоцируют инопланетяне. При этом основной удар приходится пока по спутникам на околоземной орбите. Примечательно, что после каждой вспышки что-то выходит из строя.

Отметим, что увидеть вспышки на Солнце невооруженным глазом невозможно. Земные телескопы тоже не позволяют как следует их рассмотреть. Солнечную активность фиксируют космические обсерватории.

Источник: Информационное агентство «Informing»