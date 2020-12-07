Солнце может лишить Землю энергосистемы и ударить по самочувствию людей

Сегодня, 11:20

Александр Зуев

0

Image 16+
Солнце может лишить Землю энергосистемы и ударить по самочувствию людей
Вспышки на Солнце

Ученые предупреждают, что из-за мощнейшей вспышки на Солнце Земля может лишиться энергосистемы, что окажет сильное влияние на здоровье людей. 29 ноября астрономы зафиксировали новую вспышку на Солнце в ультрафиолетовом диапазоне, которая является самой крупной с 2017 года. Как пояснил Сергей Богачев, сотрудник лаборатории Рентгеновская астрономия Солнца, вспышки – это взрыв мощностью в миллиард водородных бомб. Эксперт также отметил, что радиационные потоки частиц выводят из строя космические аппараты. Если на пути этих потоков окажется беззащитный человек, то это явление просто невозможно будет совместить с жизнью.

Эксперт также подчеркивает, что доказанным фактом является то, что геомагнитные бури влияют на здоровье человека.


То есть, это явление может вызвать и ухудшение самочувствия людей. Произошедшая вспышка ионизировала верхнюю часть земной атмосферы, что привело к затемнении в радиосвязи.

Солнечные вспышки связаны с корональными выбросами массы, которые чреваты возникновением геомагнитных бурь.

Эксперт отмечают, что пока магнитное поле надежно защищает Землю, но при столкновении с потоками солнечной плазмы оно иногда начинает фонить. Ученые предполагают, что магнитное поле Земли не сможет нас защитить при мощнейшей вспышке.

Существует теория о том, что вспышки провоцируют инопланетяне. При этом основной удар приходится пока по спутникам на околоземной орбите. Примечательно, что после каждой вспышки что-то выходит из строя.

Отметим, что увидеть вспышки на Солнце невооруженным глазом невозможно. Земные телескопы тоже не позволяют как следует их рассмотреть. Солнечную активность фиксируют космические обсерватории.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Солнце может лишить Землю энергосистемы и ударить по самочувствию людей

Сегодня, 11:20

Австралийский ученый разгадал загадку Бермудского треугольника

Вчера, 23:55

Выявлена первая противостоящая антителам мутация коронавируса

Вчера, 01:10

Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

4-12-2020, 22:30

Ученые допускают, что археи снова будут править миром

1-12-2020, 17:40

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме коронавируса COVID-19

26-11-2020, 17:35

Новые расчеты подтвердили ничтожно малую вероятность возникновения разумной жизни

26-11-2020, 15:15

Как изменялась жизнь на Земле в течение 20 лет: версия NASA

25-11-2020, 19:20

Самый большой компьютерный чип в мире может моделировать будущее

25-11-2020, 14:05

Прием антибиотиков в раннем детстве повышает риск долгосрочных нарушений здоровья

18-11-2020, 14:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров