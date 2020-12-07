В Сеть попали документы Пентагона о странном объекте над Атлантикой

Сегодня, 18:30

Ольга Громова

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В Сеть попали документы Пентагона о странном объекте над Атлантикой

В Сеть просочились документы Пентагона о некоем загадочном объекте над Атлантикой, который довелось увидеть и заснять пилотам ВМС США. Авиаторы не смогли его идентифицировать, поэтому описывали как странный «серебряный куб». В отчетах Пентагона содержится гипотеза о внеземном происхождении объекта, сообщает британское издание Express.


О происхождении НЛО говорилось в отчетах оборонного ведомства. Два из них (это рапорты) датированы 2018-м и 2020-м годами.

Именно они и утекли в сеть, а также снимок, сделанный пилотом из кабины военного истребителя F/A-18 на восточном побережье Соединенных Штатов с помощью камеры своего телефона.

Объект «парил» на высоте 35 000 футов над Атлантическим океаном, когда военный пилот заметил его.

Британское издание обратило внимание на то, что гипотеза о внеземном происхождении «серебряного куба» является ключевой. Пентагон намерен выяснить все об этом объекте и  узнать, представляет ли он угрозу для Земли и для землян.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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