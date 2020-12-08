Климатологи считают, что таяние ледников происходит по худшему сценарию

Климатологи Межправительственной группы при ООН и Всемирной метеорологической организации заявили, что таяние ледников Антарктиды и Гренландии происходит по наихудшему сценарию.

Подчеркнем, что ученые наблюдают за поведением ледников, начиная с 90-х годов. В мониторинге участвуют спутники, которые зафиксировали, что уровень Мирового океана повысился на 1,8 сантиметров. Специалисты Университета Лидса Тома Слэйтера заявили, что таяние Антарктиды происходит увеличенными темпами, что приведет к повышению уровня воды на 4 мм в год. Процесс таяния льдов происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Эксперты отмечают, что с начала XXI века ледники Антарктики и Гренландии стали терять за лето больше массы, нежели накапливали за зиму. В минувшем году Гренландия лишилась 532 миллиарда тонн льда. За 13 лет ледники утратили почти 28 триллионов тонн своей массы. Причиной тому являются экстремально жаркие летние сезоны.

Как подчеркивают ученые, они ожидали, что из-за разогревания океана ледники будут терять все больше, но скорость таяния увеличивается гораздо быстрее, чем предполагали эксперты. Самое опасное заключается в том, что если не удастся остановить это процесс, то к 2050 году около 50 миллионов человек ежегодно будут страдать от наводнений, а ежегодные траты на защиту от природных катаклизмом превысят 70 миллиардов долларов.

Источник: Информационное агентство «Informing»