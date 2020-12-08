Турция начала производство нового ударного БПЛА Aksungur

Серийное производство беспилотного летательного аппарата Aksungur (Anka-2) стартовало в Турции.

Его будет выпускать корпорация Turkish Aerospace Industries (TAI).

Информацию о старте серийного производство БПЛА Aksungur (Anka-2) озвучил в эфире турецкого радио TRT Radio 1 на передаче «Местные и национальные» директор TAI Темел Котил.

Он рассказал, что при производстве Aksungur (Anka-2) будет использоваться опыт, полученный при создании серийных беспилотников TAI Anka. Aksungur (Anka-2) получил два двигателя TEI PD170, мощностью от 170-220 л. с. каждый.

Aksungur (Anka-2) могут находиться в воздухе 48 часов. Их можно использовать для полетов над любой точкой Турции. На данный момент беспилотники такого типа, как Aksungur (Anka-2), не могут использоваться за пределами Турции. Но, как считает Темел Котил, вскоре турецкие инженеры смогут создать беспилотники, которые будут «путешествовать по миру».

Испытательный полет большой длительности Aksungur (Anka-2) был выполнен 2 сентября текущего года. И тогда беспилотник не садился на землю 49 часов. Он может поднимать в воздух боеприпасы общей массой в 750 кг, а размер его крыльев достигает 24 метра. Максимальная высота полета этого БПЛА составляет 12 км, тогда как его крейсерская скорость составляет около 250 км в час. Aksungur (Anka-2) оснащен оборудованием для осуществления разведки в любое время суток и при любых метеоусловиях.

Вооружение для этого беспилотника создавал корцерн Roketsan. Aksungur (Anka-2) будут комплектовать корректируемыми авиабомбами MAM-L или боеприпасами MK-82 весом 250 кг

Источник: Информационное агентство «Informing»