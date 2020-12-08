Турция начала производство нового ударного БПЛА Aksungur

Сегодня, 09:40

Анна Лисова

0

Image 16+
Турция начала производство нового ударного БПЛА Aksungur

Серийное производство беспилотного летательного аппарата Aksungur (Anka-2) стартовало в Турции.

Его будет выпускать корпорация Turkish Aerospace Industries (TAI).

Информацию о старте серийного производство БПЛА Aksungur (Anka-2) озвучил в эфире турецкого радио TRT Radio 1 на передаче «Местные и национальные» директор TAI Темел Котил.

Он рассказал, что при производстве Aksungur (Anka-2) будет использоваться опыт, полученный при создании серийных беспилотников TAI Anka. Aksungur (Anka-2) получил два двигателя TEI PD170, мощностью от 170-220 л. с. каждый.

Aksungur (Anka-2) могут находиться в воздухе 48 часов. Их можно использовать для полетов над любой точкой Турции. На данный момент беспилотники такого типа, как Aksungur (Anka-2), не могут использоваться за пределами Турции. Но, как считает Темел Котил, вскоре турецкие инженеры смогут создать беспилотники, которые будут «путешествовать по миру».


Испытательный полет большой длительности Aksungur (Anka-2) был выполнен 2 сентября текущего года. И тогда беспилотник не садился на землю 49 часов. Он может поднимать в воздух боеприпасы общей массой в 750 кг, а размер его крыльев достигает 24 метра. Максимальная высота полета этого БПЛА составляет 12 км, тогда как его крейсерская скорость составляет около 250 км в час. Aksungur (Anka-2) оснащен оборудованием для осуществления разведки в любое время суток и при любых метеоусловиях.

Вооружение для этого беспилотника создавал корцерн Roketsan. Aksungur (Anka-2) будут комплектовать корректируемыми авиабомбами MAM-L или боеприпасами MK-82 весом 250 кг

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Турция начала производство нового ударного БПЛА Aksungur

Сегодня, 09:40

The Atlantic: американские сухопутные войска остаются без эффективного оружия

5-12-2020, 18:40

В Израиле модернизировали беспилотники «Hapor» для уничтожения российских РЭБ «Красуха»

3-12-2020, 16:35

Eurasian Times: Россия испытала истребитель авианосцев США

29-11-2020, 18:25

The National Interest: Россия может нейтрализовать американские истребители

23-11-2020, 21:00

Причины неудач армянской ПВО в Карабахе назвал эксперт

22-11-2020, 21:10

Турция не может взять на вооружение свой танк «Алтай» из-за трясины технологических проблем

21-11-2020, 19:55

Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

17-11-2020, 16:50

Ревматолог рассказала, как облегчить состояние людей, у которых «узелки» на пальцах

13-09-2020, 21:18

Названы распространенные признаки рака почки у детей

11-09-2020, 22:51

В США создали препарат против опасной супербактерии

10-09-2020, 19:10

Зарубежные эксперты перечислили признаки, которые могут указывать на рак полости рта

7-09-2020, 22:54

Названы продукты, которые помогут повысить уровень кератина для красоты волос

5-09-2020, 23:08

Зарубежные эксперты перечислили 7 вредных последствий употребления фастфуда для организма

2-09-2020, 21:43

Эксперты IFIC назвали четыре самые популярные диеты

31-08-2020, 18:41

Специалисты назвали причины, по которым появляется вдовий горб

25-08-2020, 21:11

Названы продукты, которые надо употреблять при андрогенной алопеции

22-08-2020, 12:36

Эксперты перечислили тревожные сигналы, которые при сбоях посылает человеку эндокринная система

20-08-2020, 22:18

Терапевт из Нью-Йорка дал 5 советов для снижения риска диабета второго типа

16-08-2020, 10:21

Зарубежные эксперты перечислили противораковые травы и специи

15-08-2020, 00:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров