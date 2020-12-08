НАТО сможет глушить российские спутники с помощью украинского ракетного комплекса «Овидиополь-2»

НАТО сможет глушить российские спутники с помощью Украины, пишет Авиа.Про.

Обозреватели Telegram-канала «Милитарист» сообщили, что в Украине провели тендер на ремонт ракетного комплекса специального назначения «Овидиополь-2». Эксперты считают его одним из самых секретных космических объектов для электронной разведки и радиоперехвата. Предполагается, что Украина предпринимает такие шаги с целью передачи в будущем этого объекта представителям НАТО. А это, в свою очередь, грозит России серьезной опасностью.

«Служба внешней разведки Украины провела тендер на капремонт строения спецназначения «Сириус» на территории секретного объекта «Овидиополь-2» у села Аккаржа в Овидиопольском районе Одесской области. В тендере все скрыто под формулировкой «капитальный ремонт». Закончить его надо до 21 декабря 2021 года», - пишут обозреватели.

До развала СССР «Овидиополь-2» являлся частью системы 16-го управления КГБ СССР.



Помимо радиоперехвата и электронной разведки здесь ловились данные от вражеских спутников. Сейчас в комплексе выполняются те же самые работы, только на благо Службы безопасности Украины и СВРУ.

Для России, по мнению военных специалистов, возвращение в строй такого комплекса означает серьезные проблемы, и в первую очередь - для Крыма: воздействие на космические аппараты в этом регионе может «убить» работу системы глобального позиционирования. А это спровоцирует проблемы с полетами гражданских и военных самолётов, а также для навигации в Чёрном море.

Источник: Информационное агентство «Informing»