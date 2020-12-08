НАТО сможет глушить российские спутники с помощью украинского ракетного комплекса «Овидиополь-2»

Сегодня, 17:05

0

Image 16+
НАТО сможет глушить российские спутники с помощью украинского ракетного комплекса «Овидиополь-2»

НАТО сможет глушить российские спутники с помощью Украины, пишет Авиа.Про. 

Обозреватели Telegram-канала «Милитарист» сообщили, что в Украине провели тендер на ремонт ракетного комплекса специального назначения «Овидиополь-2». Эксперты считают его одним из самых секретных космических объектов для электронной разведки и радиоперехвата. Предполагается, что Украина предпринимает такие шаги с целью передачи в будущем этого объекта представителям НАТО. А это, в свою очередь, грозит России серьезной опасностью.

«Служба внешней разведки Украины провела тендер на капремонт строения спецназначения «Сириус» на территории секретного объекта «Овидиополь-2» у села Аккаржа в Овидиопольском районе Одесской области. В тендере все скрыто под формулировкой «капитальный ремонт». Закончить его надо до 21 декабря 2021 года», - пишут обозреватели.

До развала СССР  «Овидиополь-2» являлся частью системы 16-го управления КГБ СССР.

Помимо радиоперехвата и электронной разведки здесь ловились данные от вражеских спутников. Сейчас в комплексе выполняются те же самые работы, только на благо Службы безопасности Украины и СВРУ.

Для России, по мнению военных специалистов, возвращение в строй такого комплекса означает серьезные проблемы, и в первую очередь - для Крыма: воздействие на космические аппараты в этом регионе может «убить» работу системы глобального позиционирования. А это спровоцирует проблемы с полетами гражданских и военных самолётов, а также для навигации в Чёрном море.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Турецкий дрон Bayraktar TB2 вошел в воздушное пространство Крыма и сфотографировал ПВО России

5-12-2020, 10:00

Американский спецназ готовят к захвату подземных бункеров России

3-12-2020, 20:30

В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

3-12-2020, 17:00

Политолог Перенджиев рассказал, как РФ может использовать Турцию против НАТО

2-12-2020, 23:30

Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению

2-12-2020, 19:55

Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

2-12-2020, 00:10

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

1-12-2020, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

28-11-2020, 22:25

Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

28-11-2020, 00:15

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Азербайджан: ракетами «Искандер» в Нагорном Карабахе управляли из РФ

26-11-2020, 19:15

Познер назвал советский менталитет руководства основной проблемой России

25-11-2020, 23:05

Эксперт рассказал, для чего Турция вводит войска в Азербайджан

24-11-2020, 16:10

NI считает, что Байден отдаст Арктику России

23-11-2020, 15:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров