Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет сблизятся максимально и образуют «Вифлеемскую звезду»

Вчера, 22:55

Ольга Громова

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Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет сблизятся максимально и образуют «Вифлеемскую звезду»

Юпитер и Сатурн, два газовых гиганта Солнечной системы, с лета текущего года неумолимо приближаются друг к другу. И уже 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, планеты впервые за 800 лет окажутся на минимальном расстоянии друг от друга и образуют, как пишет EarthSky со ссылкой на астрономов, «Вифлеемскую звезду».

Расстояние между Юпитером и Сатурном, двумя самыми большими планетами Солнечной системы, будет сопоставимо по размеру с 1/5 диаметра Луны. Именно по этой причине газовые гиганты на небосводе будут выглядеть как двойная планета или гигантская звезда.


Астрономы это явление называют «Вифлеемская звезда». Еще в 1614 году немецкий ученый Иоганн Кеплер заявлял, что «Вифлеемская звезда», которая, как сказано в Евангелии от Матфея, указала волхвам путь к яслям, в которых родился Иисус Христос, могла быть соединением Юпитера и Сатурна.

Орбитальные движения приближают Сатурна и Юпитера к сближению друг с другом каждые 20 лет. Следующее такое событие произойдет только 5 ноября 2040 года, а потом придется ждать еще два десятилетия - до 10 апреля 2060 года. Но настолько близкими, как в декабре 2020-ого, они уже не будут. Примечательно, что предстоящее событие будет видно из любой точки Земли.

Наблюдать его можно будет над юго-западным горизонтом сразу после того, как на планете стемнеет.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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