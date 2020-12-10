ПФР рассказал о новом способе обмана пенсионеров

Новый вид мошенничества распространился в России. Злоумышленники дурят пенсионеров. «Обкатывать» новую схему решили в Тверской области.

Мошенники обещают сделать перерасчет пенсий в сторону увеличения, но, получив от пожилых людей деньги за свои услуги, исчезают. Предупреждение об этом размещено на сайте управления Пенсионного фонда России.

Схема работает примерно следующим образом. Аферисты размещают в Сети и СМИ рекламу, где предлагают помощь в перерасчете пенсий. Указываются и номера телефонов. Человека, по нему позвонившего, «операторы» поспрашивают о жизни и о работе в подробностях. Потом заявят, что пенсия, однозначно, должна быть выше. Они готовы посодействовать в этом. Не бесплатно, разумеется. За подготовку необходимых заявлений, благодаря которым якобы можно добиться пересчета пенсий, просят несколько тысяч. Доверчивые люди на заслуженном отдыхе переводят деньги и остаются ни с чем, пишет «Парламентская газета».

В Пенсионном фонде подчеркнули, что не предоставляют свои информационные базы сторонним лицам, а все услуги ПФР оказывает бесплатно.

«Будьте бдительны, не доверяйте организациям, рекламирующим свою деятельность по вопросам пенсионного обеспечения», — призвали пенсионеров в ПФР.

Источник: Информационное агентство «Informing»