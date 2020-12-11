Исследование: в 2020 году материалы, созданные человеком, перевесят всю биомассу Земли

Сегодня, 00:10

Анна Лисова

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Исследование: в 2020 году материалы, созданные человеком, перевесят всю биомассу Земли

Ученые подсчитали, что в 2020 году масса материалов, созданных человеком, превысила всю биомассу Земли.

Рон Мило с коллегами из Института науки Вейцмана в Израиле подсчитал, что в период раннего этапа развития человечества биомасса всей планеты весила около 2 трлн тонн, а сегодня этот показатель почти в два раза ниже. При этом антропогенная масса, к которой относятся все материалы, созданные человеком, существенно увеличилась.

Начиная с 1900 года объемы извлекаемых и используемых минеральных ресурсов увеличивались в два раза каждые 20 лет и сегодня достигли 30 миллиардов тонн в год. Полученные ресурсы используются для производства топлива, строительных материалов, металлов и т.п.

Общая сухая масса биосферы Земли и «антропогенная масса» в 2020 сравнялись, составив примерно по 1,1 триллиона тонн, а в середине следующего десятилетия, или ближе к его концу, антропогенная масса превысит массу биосферы.

По словам исследователей, это накопление осуществляется в основном за счет добычи полезных ресурсов Земли. Ученые подсчитали, что каждую неделю на каждого человека прибавляется примерно столько же «антропогенной массы», сколько он весит сам.


Источник: Информационное агентство «Informing»

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