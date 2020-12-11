Пашинян вновь обвинил Россию в потере Карабаха и разгроме армянской армии

В очередной раз армянский премьер-министр Никол Пашинян публично обвинил Россию в том, что именно она виновата в поражении и масштабных потерях в ходе войны на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Avia.pro».

По мнению министра, самой серьезной потерей обороны Арцаха стал комплекс РЭБ «Репеллент-1», который был сбит беспилотником Турции еще в первые дни военного конфликта.

«Система радиоэлектронной борьбы в тот момент попросту не сработала. Тем самым не выполнила функцию защиты воздушного пространства Карабаха», - сообщил Пашинян.

Однако премьер-министр в положительном ключе отметил работу ЗРК «Оса-АК». Комплекс довольно эффективно показал себя во время боевых действий, поразив значительное количество целей.

Напомним, что это не первое обвинение Арменией России в том, что их оружие плохо проявило себя в карабахском конфликте. Тогда же Пашинян вспомнил о комплексах РЭБ, за которые Армения отдала 42 миллиона долларов. Данное вооружение никак не проявило себя во время боевых действий.

Отметим, что эксперты предполагают, что дело было вовсе не в качестве вооружения, предоставленного Армении, а в компетентности специалистов, которые его использовали.

Источник: Информационное агентство «Informing»