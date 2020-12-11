Российский эксперт: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией

Сегодня, 19:45

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Российский эксперт: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией

Генерал-майор и член президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой высказался относительно возможности стран НАТО победить при войне с РФ. По мнению эксперта, в случае военного противостояния с Россией Трансатлантический альянс однозначно потерпит поражение, передает «ФАН».

Сергей Липовой также отметил, что, несмотря на постоянные провокации со стороны Запада, Россия продолжает сохранять нейтралитет и не реагирует на нападки НАТО. 

«США никак не может спровоцировать Россию на прямую агрессию, поэтому ищет хотя бы минимальный повод, чтобы обвинить нас в незаконной разработке ядерного оружия. Зарубежные СМИ пестрят заголовками о том, что Россия якобы проводит активную подготовку в ядерной войне, пытаясь вызвать недовольство соседних стран. Однако это полностью абсурдные заявления, хотя нам не удается убедить иностранных журналистов в том, что мы не инициируем подготовку к ядерной войне», - прокомментировал генерал-майор. 

Липовой добавил, что в случае реального конфликта между Россией и НАТО у Трансатлантического альянса не будет никаких шансов. 

«Запад прекрасно понимает, что у него недостаточно военной мощи, чтобы вести реальную войну с Россией. Поэтому им только и остается, что кричать о мнимой ядерной угрозе и настраивать как можно больше стран против нас», - отметил Сергей Липовой.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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