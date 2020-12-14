Остатки армянской армии выбиты из азербайджанских сел Кехне Таглар и Чайлаггала

Сегодня, 13:50

Александр Зуев

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Остатки армянской армии выбиты из азербайджанских сел Кехне Таглар и Чайлаггала

ВС Азербайджана успешно завершили операцию по освобождению от остатков оккупационных сил Армении сел Кехне Таглар и Чайлаггала, расположенных неподалеку от деоккупированного в октябре поселка Гадрут.

Эти населенные пункты использовались оккупационными силами как плацдарм для послевоенных атак на Гадрут. Как известно, в пятницу было совершено нападение на азербайджанских военных, после чего армия Азербайджана устранила угрозу с освобожденной территории.

Между тем информационный ресурс «Вестник Кавказа» опубликовал фото, на котором можно увидеть Кехне Таглар, который запечатлен с вершины Зиярет, освобожденной от армян в ходе второй Карабахской войны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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