Власти России намерены замораживать цены на продукты

Российские власти собрались замораживать цены на продукты. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла должны быть достигнуты в срок до 20 декабря. Предполагается, что они будут действовать как минимум квартал - до апреля следующего года.

«Мониторить, как исполняются соглашения, в том числе уровень цен в сетях, будет ФНС на основе данных контрольно-кассовой техники в дополнение к тому мониторингу, который осуществляет Росстат. Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года», — приводит слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова агентство РИА Новости.

Российский Премьер Михаил Мишустин обратил внимание на то, что производство продуктов следует поддерживать, оно должно оставаться выгодным бизнесом. При этом важно, чтобы меры поддержки были системными, а не ситуативными. Поэтому ситуацию следует отслеживать на всех стадиях, начиная от производства и заканчивая появлением товаров в торговых сетях.

Мишустин также объявил, что нормативно-правовые акты, направленные на стабилизацию цен, должны быть подписаны сегодня, 14 декабря, пишет «Лента». Правительство же намерено еженедельно заслушивать доклады о ситуации с ценами на продукты.

Глава Минсельхоза заявил, что меры, которые собираются предпринять власти, позволят добиться снижения розничных цен на подсолнечное масло до 110 рублей за литр, а также до 46 рублей за килограмм сахара.

В случае если соглашение не сработает, могут быть введены пошлины на экспорт масла.

Ранее ростом цен на продукты (сахар, хлеб, яйца и другие базовые) возмутился президент России Владимир Путин. Он выделил правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен.

Росстат обнародовал статистику, согласно которой сахар в стране за год подорожал на 72,7 процента, а подсолнечное масло — на 25,9 процента.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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