Ученые смоделировали облик Земли через 200 миллионов лет

Ученые из США смоделировали облик Земли через 200 миллионов лет.

По мнению геофизиков из Американского геофизического союза (AGU), не исключено, что на Земле в далеком будущем вновь образуются суперконтиненты, из-за чего серьезно изменится климат планеты.

Исследователи решили рассмотреть два сценария развития событий.

Так, по одному из сценариев в Северном полушарии сформируется большой континент, тогда как в Южном останется только Антарктида. По второму сценарию новый суперконтинент возникнет у экватора и будет располагаться как в Северном, так и в Южном полушарии.





Если реализуется первый сценарий, то на Земле серьезно похолодает. Температура может опуститься до исторических минимумов. И длиться этот период может до 150 млн лет, пока суперконтинент вновь не разделится.

Более благоприятным для климата является второй сценарий. Если суперконтинент сформируется у экватора, то он будет иметь свои большие внутренние озера и моря. Поэтому потоки тепла будут циркулировать таким образом, чтобы летом снежные покровы сходили. То есть зима и лето будут чередоваться.

Ученые отмечают, что формирование суперконтинентов для Земли процесс не новый. Считается, что примерно 300-200 млн лет назад существовал суперконтинент Пагнея, который объединял нынешние Африку, Европу, Северную и Южную Америки. Поэтому исследователи не исключают, что в далеком будущем эти материки вновь могут объединиться.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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