«Единая Россия» придумала новый механизм начисления пенсий инвалидам

«Единая Россия» внесла в Госдуму проект закона о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсий по инвалидности. Документ предлагает, чтобы решение о назначении выплат с января 2022 года Пенсионный фонд России принимал автоматически, на основании содержащихся в том числе в Федеральном реестре инвалидов сведений.

«В течение пяти рабочих дней такие сведения рассматривают и затем извещают человека о том, что ему назначена пенсия», — пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который выступил автором поправок.

По его словам, проект закона предполагает также введение презумпции согласия на увеличение пенсионных выплат.

Ранее человек должен был приехать и подписать согласие в случае, если размер пенсии увеличивается. Новый же закон избавит его от подобных хлопот, ибо его согласие на увеличение выплат будет получено «автоматом».

Законопроект, направленный на упрощение процедуры предоставления госуслуг, в период коронавирусной пандемии стал особенно актуальным. Ведь многие люди, в том числе с ограниченными возможностями, вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Хождение по инстанциям для них означает увеличение рисков заразиться коронавирусом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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