Стрелков предсказал разгром российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Сегодня, 18:00

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Стрелков предсказал разгром российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Публицист, экс-сотрудник органов ФСБ России и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил свои прогнозы по миротворческой операции РФ в Нагорном Карабахе. По мнению военного эксперта, российские миротворцы, пребывающие в карабахской зоне, могут быть повержены турецкими боевиками, передает «URA.Ru».

Причиной такого события Стрелков назвал участившиеся конфликты между жителями Нагорного Карабаха и азербайджано-турецкими бойцами. 

«Если российские миротворцы будут продолжать выполнять свою прямую миссию — обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, это в конечном счете выльется в прямую агрессию против них протурецких боевиков. Вмешательство российских военнослужащих в конфликт повлечет нападение на них турецких военных, и они будут попросту разгромлены. Россия не захочет пойти на риск и агрессивно вмешаться в войну», - прокомментировал Игорь Стрелков. 

Эксперт также добавил, что российская миротворческая миссия может оказаться отрезанной от остального мира, если этого захочет Турция, поскольку в Аджарском и Лачинском районах уже было зафиксировано присутствие протурецких радикалов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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