Турция осудила американские санкции из-за российских С-400

Сегодня, 01:00

Александр Зуев

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Турция осудила американские санкции из-за российских С-400

В отношениях Турции и США наблюдается кризис. Турция осудила американские санкции, которые были введены из-за покупки у России ЗРК С-400. Анкара назвали их безосновательными и несправедливыми. Как отметили в турецком МИД, Турция обязана должным образом позаботиться о своей безопасности, поэтому не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми.

Как отметили дипломаты, технических оснований для санкций нет. Заявление о том, что приобретение ЗРК делает уязвимыми системы НАТО, можно считать безосновательными. Как подчеркнули в Анакаре, Турция предлагала создать со странами-членами НАТО рабочую группу, чтобы решить этот вопрос, но США предпочли ввести «несправедливые» санкции.


Напомним, что 14 декабря Вашингтон ввел в отношении Анкары санкции, которые распространяются на сотрудников турецкого оборонного ведомства и чиновников. Речь идет о главе секретариата оборонной промышленности Турции Исмаиле Демире, а также других сотрудниках ведомства и еще троих физических лиц.

Отметим, что поставки С-400 начались в середине июля прошлого года. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и взамен закупить американские комплексы Patriot. При этом США пригрозили задержать или даже отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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