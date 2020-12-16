Политолог спрогнозировал возможный развал США через один–два электоральных цикла

Сегодня, 09:45

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Политолог спрогнозировал возможный развал США через один–два электоральных цикла
Российский политолог-американист Малек Дудаков

Российский политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал предложение председателя Техасской республиканской партии Аллена Уэста о создании «Союза штатов». По мнению эксперта, через 1-2 электоральных цикла Америке грозит развал. 

«То, что возник разговор о выходе из США – это дело не новое. Это такое себе американское политическое шоу. Все хотят показать, что они независимые. Потом шантажируют с целью получить уступки», - рассказал Дудаков.

Ранее Аллен Уэст призвал создать «Союз штатов», который следовал бы конституции Америки. Заявление политика вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети и журналистов. Кто-то воспринял данное предложение как попытку выйти из состава штатов Америки.


Дудаков напомнил, что в начале 2020 года подобный союз был сформирован Калифорнией, Орегоном и Вашингтоном с целью добиться независимости по реагированию на ситуацию с коронавирусом.

Политолог отметил, что ситуация в США сейчас усложняется поляризацией общества, связанной с прошедшими в стране выборами. Часть жителей считают, что они были нечестными.

«По сегодняшней ситуации понятно, что штатам никто не даст отделиться. Однако эти разговоры будут набирать популярность. А вот через 1-2 электоральных цикла это может стать реальностью. Возможно встанет вопрос о мирном или не мирном разводе штатов», - заключил Дудаков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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