Австралийские ученые объяснили, почему нужно меньше работать зимой

В зимнее время года у многих людей проявляется аффективное расстройство. Речь может идти о недомогании, которое просто не позволяет нормально работать. Тот факт, что зимой острее проявляются такие проблемы, как сонливость и депрессия, ученые, как правило, связывать с сокращенной продолжительностью светового дня. Однако исследователи из Университета Суинберн (Австралия) считают, что такие проблемы появляются из-за недосыпа, который возникает зимой на фоне потребности в более продолжительном сне. То есть, для восстановления сил зимой необходимо спать больше.





Таким образом, вскакивая по звонку будильника, человек получает недосып. Если внутренние часы человека диктует ему просыпаться в 9:00 из-за темного утра, но он все равно встает в 7:00, значит, он урезает свой сон. Об этом говорит Грег Мюррей,

профессор психологии. Недостаток ночного отдыха является главной причиной сонливости, сниженной работоспособности и депрессивного состояния. Морозные ночи и дни забирают энергию, поэтому нам трудно заставить себя утром проснуться, а днем - трудиться. В эту пору года мы ничего не успеваем сделать.

Таким образом, зима оборачивается для многих изнурительной хандрой. Поэтому плохое настроение зачастую нас посещает именно зимой. Обычно человек начинает чувствовать себя бесполезным и никому ненужным. Депрессия — обычное явление для зимнего времени года. В эту пору увеличивается количество самоубийств, а производительность труда падает. Особенно это наблюдается в январе и феврале.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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