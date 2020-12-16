Ученые заявили, что Земля удивительно долго остается пригодной для жизни

Ученые Саутгемптонского университета считают, что это очень большая удача, что Земле остается оставаться пригодной для жизни планетой в течение миллиардов лет. Своими выводами после проведенного исследования они поделились на страницах Nature Communications Earth&Environment.

Специалисты прибегли к компьютерному моделированию на тысячах случайно сгенерированных планет в условиях эволюции. Геологические данные показали, что климат нашей планеты поддерживает ее обитаемость в течение более чем три миллиарда лет. Однако он сбалансирован не идеально и жизнь может исчезнуть, если температура сильно повысится или понизится. Стабильности Земли угрожают и другие события - к примеру, столкновения с астероидом и глобальные катаклизмы.

«Постоянно стабильный и пригодный для жизни климат на Земле вызывает большое недоумение. Наши соседи, Марс и Венера, не имеют пригодных для жизни температур, хотя Марс когда-то имел. Земля не только имеет пригодную для жизни температуру сегодня, но и поддерживала ее постоянно на протяжении трех-четырех миллиардов лет - исключительный период геологического времени», - заявил профессор Тоби Тиррелл.

Компьютерное моделирование продемонстрировало, что практически все планеты, на которых сохранялась жизнь в течение трех миллиардов лет, имели лишь вероятность, но не уверенность в том, что они долго будут обитаемыми. Земля - в том числе. Именно поэтому ученые считают: в том, что наша планета до сих пор остается обитаемой, надо благодарить удачу.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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