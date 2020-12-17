Ученые обнаружили метеориты со следами инопланетной органики

Сегодня, 01:20

Ольга Громова

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Ученые обнаружили метеориты со следами инопланетной органики

Минувшей осенью ученые, наконец, удостоверились в том, что на метеорите, который упал на территории США в 2018-ом году, имеется незагрязненная земными бактериями органика. Ее обнаружили, сняв пробы сразу после его приземления. Это еще один аргумент, указывающий, что жизнь на нашей планете имеет инопланетное происхождение, пишет РИА Новости.

Метеорит, о котором идет речь, упал вначале 2018 года на лед озера, расположенного в Мичигане. Это космическое тело отслеживалось погодным радаром Национального аэрокосмического агентства. Благодаря этому исследователи смогли очень быстро отыскать место падения метеорита и получить его фрагменты. Первый осколок был массой 22 грамма. Потом были отсечены еще несколько фрагментов. В результате масса дошла до килограмма. Речь идет об осколках, которые еще не успели заразиться земными микроорганизмами.


Анализ, тем не менее, показал следы органики.

«Это преимущественно углеводороды внеземного происхождения, но в некоторых осколках были найдены серо- и азотсодержащие вещества», — рассказали ученые.

Если органика, найденная в осколках хондрита типа H4, на самом деле имеет внеземное происхождение, это весомый аргумент в пользу гипотезы о том, что жизнь на Землю занесли кометы и метеориты.

Ранее исследователи на хондритах типа H4, которые примерно на треть состоят из железа, никеля и оливина, органики не обнаруживали. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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