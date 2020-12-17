В территории Нагорного Карабаха началась партизанская война, есть пленные

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В территории Нагорного Карабаха началась партизанская война, есть пленные

В Нагорном Карабахе началась партизанская война, есть пленные.

Как сообщили обозреватели «Московского комсомольца», на территории Нагорного Карабаха началась партизанская война. Армянские группировки отказались уйти со своих позиций с территорий, которые недавно отошли Азербайджану. Теперь армяне стали партизанить, продолжая сопротивление. Пока что это только короткие стычки, но многие из них говорят о намерении идти до конца. Однако, часть партизан-армян уже оказалась в окружении, а затем в плену.

Злую шутку сыграли с партизанами труднопроходимая местность и малая доступность некоторых районов, поэтому какая-то часть их отрядов оказалась в блокаде. Отрезанность от внешнего мира лишила партизан боеприпасов, еды, теплой одежды. 

Со вторника в Сети появляются видео и сообщения от военных, которые оказались в плену у азербайджанцев. Если верить армянской прессе, пленных уже более 170 человек, однако точное количество человек не знают даже в Минобороны республики. 

Как заявило оборонное ведомство Армении, связь с некоторыми формированиями в Арцахе отсутствует, однако начались поиски пропавших. Отмечается, что их близкие устроили акции протеста, требуя найти и вернуть их родных, перед Минобороны в Ереване, а также перекрыли трассу, что ведет к армяно-грузинской границе.

Судя по последним новостям, части военных помогли выйти из окружения российские миротворцы. Кроме того, сообщается, что часть партизан смогли уйти из районов Хин Гатер и Мец Тагер не без содействия спецподразделение ВС Армении. В любом случае, отряды вооруженных армянских партизан  продолжают оставаться в ряде населенных пунктов, уже отошедших к Азербайджану, в частности, поблизости от Сиюникской области. Ополченцы не намерены оставлять этот район без гарантии безопасности для территории Армении По словам военных экспертов, если не удастся ситуацию разрешить переговорами, в ближайшее время Сиюникский район может стать новой зоной конфликта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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