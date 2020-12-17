Донбасс может быть потерян за несколько недель в случае применения турецких беспилотников

Сегодня, 01:25

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Донбасс может быть потерян за несколько недель в случае применения турецких беспилотников

Донбасс может быть потерян за несколько недель в случае применения турецких БПЛА.

Как заявили обозреватели информационного издания «Al-Monitor», в случае применения Украиной ударных турецких дронов, Донбасс будет потерян за считанные недели.

Турецкие БПЛА зарекомендовали себя в карабахском конфликте: там всего за несколько недель они смогли уничтожить 90% средств ПВО республики. Однако самопровозглашенные ДНР и ЛНР обладают гораздо меньшим количеством средств ПВО, поэтому если в Украине решат применить турецкие беспилотники, Донбасс может вновь стать украинским.


«В марте 2019 года украинская армия впервые провела испытания дронов TB2 в Хмельницком против пророссийских сепаратистов. Тогда пророссийские группировки утверждали, что беспилотники были отложены на полку из-за технических проблем. Тем не менее, после успеха в ливийском, сирийском и карабахском конфликтах, беспилотники TB2, похоже, занимают центральное место в военной стратегии Украины. Украинская армия может вернуть себе контроль над Луганском и Донецком, указывая на то, что пророссийские сепаратисты не имеют надлежащей системы ПВО», - рассуждают в «Al-Monitor».

Однако специалисты обращают внимание на тот факт, что из-за близости границ Донбасса и России, ситуация для украинской армии может существенно осложниться. Так, эксперты указывают на то, что Россия может развернуть поблизости свои мощные средства радиоэлектронного подавления, что окажется для беспилотников неприятной неожиданностью.

«Однако в этих аргументах не учитывается российский фактор. Русские начали называть Луганск и Донецк «новой Россией». В отличие от Армении, Донбасс граничит с Россией, и Москва сильно укрепила эту границу, разместив тяжелые военные силы», - заметили в «Al-Monitor».



Источник: Информационное агентство «Informing»,
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