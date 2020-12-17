Путин заявил, что Эрдоган всегда держит слово

Сегодня, 16:00

Ольга Громова

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Путин заявил, что Эрдоган всегда держит слово

В ходе большой ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин рассказал журналистам об общении со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и охарактеризовал его как человека, который всегда держит слово.

«У нас часто расходятся взгляды на отдельные вопросы с президентом Турции Эрдоганом. Возможно, иногда даже противоположные взгляды, но он человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет», - поделился своей оценкой Путин.


По мнению российского лидера, Реджеп Тайип Эрдоган руководствуется интересами своей страны. Поэтому в случае, если президент убежден, что то или иное решение так или иначе выгодно для государства, он не остановится и будет «идти до конца»

Напомним, пресс-конференция 17 декабря стала шестнадцатой по счету для Владимира Путина. В 2020-ом году в связи с пандемией коронавируса она впервые прошла в необычном формате, когда большинство журналистов находились не в одном помещении с главой государства.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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