В газете «Мир Новостей» появилась публикация о том, что под Новый год могут возобновиться боевые действия на Донбассе. Автор материала отмечает, что в распоряжении Киева есть информация с американских беспилотников и спутников о расположении подразделений противника, средств ПВО и артиллерийских систем. Видимо, украинское военное командования собирается повторить сценарий войны в Карабахе, когда были уничтожены армянские артиллерия и установки ПВО.

Сейчас украинские военные на многих направлениях производят сосредоточение своих артиллерийских дивизионов. Для нанесения серьезного урона Донбассу будет достаточно шести турецких беспилотников «Байрактар», которые состоят на вооружении Украины, отмечает автор публикации. Эксперт предполагает, что удары «Байрактаров» будут направляться американскими беспилотниками. Работу турецких дронов будут прикрывать украинские вертолеты с комплексами радиоэлектронного подавления радиолокационных систем ПВО. Известно, что на направлениях наступательных действий украинской армии уже сконцентрированы украинские боевые силы.

Так, на Горловском, Донецком, Тельмановском и Новоазовском направлениях сосредоточены 152-миллиметровая артиллерия и реактивные артиллерийские дивизионы. Таким образом, ополченцам ДНР и ЛНР предстоит столкнуться с новым типом войны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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