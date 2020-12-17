Эзотерики перечислили подарки, которые категорически нельзя дарить на Новый год

Символ наступающего 2021-ого года Белый Металлический Бык. Животное довольно флегматичное, но бывает упрямым. Кроме того, его запросто можно завести «красной тряпкой». В этой связи эзотерики рассказали, какие подарки нельзя дарить на Год Быка. Иначе он «забодает» и дарителя, и получателя.

«На любой Новый год традиционно нельзя дарить ножи, часы и зеркала, это к беде. Конкретно на год Быка категорически нельзя дарить вещи черного цвета, любые емкости для жидкости (аквариумы, вазы, кувшины, лейки, чайники, чашки и пр.), а также домашних животных. Черный цвет под запретом, так как идет вразрез с цветом года, это, к слову, касается и новогодних нарядов», - поведал шаман Карагай в беседе с газетой «Московский комсомолец» .



Тувинская шаманка Айсу Хомушку не рекомендует подносить подарки из искусственных материалов, особенно из пластика, поскольку в понимании Быка это засорение пространства. Также она советует отказаться от презентов из кожи всех парнокопытных.

Эзотерический консультант Ксения Зеленая рекомендует не дарить подарков, которые будут бесполезными в хозяйстве. Если уж стоит выбор, что купить: безделушку или сладость, лучше выбрать десерт или какой-нибудь деликатес.

Под запретом антиквариат и вещи из секонд-хенда.

«На год Быка категорически нельзя дарить и принимать вещи, у которых уже были хозяева - антиквариат, бабушкины украшения и любые б/у предметы, от шубы до автомобиля. Воздержитесь, даже если это очень красивые и дорогие вещи в отличном состоянии», - посоветовала Зеленая, подчеркнув, что за это Бык может отплатить полнейшей нищетой.

Ведунья Татьяна Тюрина советует не дарить любые подарки красного цвета, в противном случае можно накликать на себя гнев Быка.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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