Из-за таяния Гренландии уровень воды в океане может подняться выше, чем считалось

Объемы таяния льдов в Гренландии стали катастрофическими и идут стремительными темпами. Если ситуация не изменится, уровень моря существенно увеличится уже к 2100 году.

Ученые Льежского университета в Бельгии и Университета Осло в Норвегии скорректировали свой предыдущий прогноз касательно исчезновения ледникового покрова региона с учетом нынешней концентрации в атмосфере углекислого газа. Теперь они утверждают, что события будут развиваться по гораздо более страшному сценарию. Так, если текущий темп потепления будет сохранен, уровень моря до 2100 года поднимется на 18 сантиметров. В предыдущем прогнозе исследователей указывалось почти наполовину меньшее значение - 10 сантиметров.

Также утверждается, что в результате стремительного таяния льдов Гренландия потеряет на 60 процентов больше ледяного покрова, чем предполагалось ранее.

Как и прежде, ученые в своем прогнозе использовали климатическую модель MAR, которая ранее уже определяла темпы сокращения ледяного покрова в Гренландии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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