Из-за таяния Гренландии уровень воды в океане может подняться выше, чем считалось

Сегодня, 22:30

Ольга Громова

0

Image 16+
Из-за таяния Гренландии уровень воды в океане может подняться выше, чем считалось

Объемы таяния льдов в Гренландии стали катастрофическими и идут стремительными темпами. Если ситуация не изменится, уровень моря существенно увеличится уже к 2100 году.

Ученые Льежского университета в Бельгии и Университета Осло в Норвегии скорректировали свой предыдущий прогноз касательно исчезновения ледникового покрова региона с учетом нынешней концентрации в атмосфере углекислого газа. Теперь они утверждают, что события будут развиваться по гораздо более страшному сценарию. Так, если текущий темп потепления будет сохранен, уровень моря до 2100 года поднимется на 18 сантиметров. В предыдущем прогнозе исследователей указывалось почти наполовину меньшее значение - 10 сантиметров.


Также утверждается, что в результате стремительного таяния льдов Гренландия потеряет на 60 процентов больше ледяного покрова, чем предполагалось ранее.

Как и прежде, ученые в своем прогнозе использовали климатическую модель MAR, которая ранее уже определяла темпы сокращения ледяного покрова в Гренландии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые обнаружили метеориты со следами инопланетной органики

Сегодня, 01:20

Ученые заявили, что Земля удивительно долго остается пригодной для жизни

Вчера, 15:00

Австралийские ученые объяснили, почему нужно меньше работать зимой

Вчера, 14:25

Медики заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

Вчера, 01:10

Ученые смоделировали облик Земли через 200 миллионов лет

15-12-2020, 21:35

Исследование: в 2020 году материалы, созданные человеком, перевесят всю биомассу Земли

11-12-2020, 00:10

Как коронавирус вызывает отказ органов показали на экспериментальной модели мыши

9-12-2020, 22:20

Ученые: редактирование ДНК эмбрионов защитит от будущих пандемий

8-12-2020, 23:50

Генетики заявили, что Йети является гибридом человека и неизвестного существа

8-12-2020, 17:55

Климатологи считают, что таяние ледников происходит по худшему сценарию

8-12-2020, 00:25

В Сеть попали документы Пентагона о странном объекте над Атлантикой

7-12-2020, 18:30

Солнце может лишить Землю энергосистемы и ударить по самочувствию людей

7-12-2020, 11:20

Австралийский ученый разгадал загадку Бермудского треугольника

6-12-2020, 23:55

Выявлена первая противостоящая антителам мутация коронавируса

6-12-2020, 01:10

Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

4-12-2020, 22:30

Ученые допускают, что археи снова будут править миром

1-12-2020, 17:40

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме коронавируса COVID-19

26-11-2020, 17:35

Новые расчеты подтвердили ничтожно малую вероятность возникновения разумной жизни

26-11-2020, 15:15

Как изменялась жизнь на Земле в течение 20 лет: версия NASA

25-11-2020, 19:20

Самый большой компьютерный чип в мире может моделировать будущее

25-11-2020, 14:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров