В РФПИ ожидают высокой эффективности от комбинации вакцин «Спутника V» с AstraZeneca

Комбинация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая была разработана в центре имени Гамалеи, и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca может значительно повысить эффективность вакцин. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы уверены, что все разработанные вакцины многообещающие, у нас отличные результаты. И комбинация с AstraZeneca, мы верим, может показать большую эффективность», — поведал он.

Информация о том, что AstraZeneca начинает сотрудничество с НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" в рамках программы исследований по комбинации своей вакцины и российской вакцины от коронавируса «Спутник V» появилась 11 декабря. Предполагается, что различные вакцины в комбинации могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

В РФПИ уточнили, что клинические испытания комбинации вакцины AstraZeneca в сочетании с аденовирусным вектором человека типа Ad26 "Спутник V" стартуют еще до конца сего года.

Напомним, первой в мире была зарегистрирована именно российская вакцина - случилось это еще 11 августа.

«Спутник V» разрабатывался специалистами Центра имени Гамалеи. В августе отечественный Минздрав объявил о запуске препарата в производство. Также было выдано разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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