Глава Штаба обороны Британии назвал Россию угрозой безопасности евроатлантического региона

Глава Штаба обороны Британии считает РФ угрозой безопасности евроатлантического региона.

Начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер на ежегодной конференции Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, заявил, что «значительное российское присутствие вблизи вод королевства» - это явное свидетельство угрозы безопасности евроатлантического региона со стороны России, пишет ТАСС.

«Наши вооруженные силы отвечают на угрозы со стороны других государств. Наиболее серьезная угроза в евроатлантическом регионе исходит, разумеется, от России, и, как мы могли недавно видеть, Москва готова проверять [реакцию] Британии и наших союзников по НАТО», - отметил Картер.

Чиновник напомнил, что в начале декабря от ВМС страны стало известно о «значительном российском присутствие вблизи вод королевства» за последние недели. В частности, наблюдались 9 российских суден, в том числе и подводная лодка Б-262 «Старый Оскол», корвет «Бойкий», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и патрульный корабль «Василий Быков».

По мнению Картера, Россия проводит такие маневры намеренно, демонстративно, чего не наблюдалось долгое время.

«Россия играет мускулами на нашем заднем дворе, причем делает это в показной форме, чего не наблюдалось со времен холодной войны. Сдерживание подобных угроз и отправка сигнала российскому режиму о том, что мы не будем закрывать глаза на их активность, связаны с традиционными элементами жесткой силы - военными кораблями и самолетами, а также с инструментарием в киберпространстве», - говорит начальник Штаба.

Такое поведение потенциального противника требует от Великобритании «держать в напряжении» Россию в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Напомним, еще в июле министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди говорила, что их Минобороны по-прежнему считает Россию опасным государством.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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