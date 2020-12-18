Помпео заявил, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены и против РФ

Сегодня, 09:50

Ольга Громова

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Помпео заявил, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены и против РФ
Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе разговора затрагивалась и тема введенных Вашингтоном в отношении Анкары санкций из-за покупки российских ЗРК С-400.

Помпео заявил Чавушоглу, что «Триумф» угрожают безопасности военным США. Поэтому введенные санкции против Анкары направлены, в том числе, и против Москвы. Они воспрепятствуют усилению влиянию России.


«Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что приобретение системы С-400 угрожает безопасности американского персонала и военных технологий, а также дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности», - сказано в заявлении замглавы пресс-службы Госдепа США Кейла Брауна.

Кроме этого, госсекретарь призвал главу внешнеполитического ведомства Турции «решить вопрос» с ЗРК С-400. Потому как главная цель, которую преследовали Штаты при введении санкций, это вовсе не подрыв военных возможностей готовности Турции как своего партнера по НАТО, а «предотвращение получения РФ существенного дохода, доступа и влияния».

Напомним, США санкции в отношении управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных чиновников ввели 14 декабря сего года. Причина - закупка ведомством российских ЗРК С-400. 

Реджеп Тайип Эрдоган счел ограничения нападением на суверенные права страны. В МИД Турции пообещали Вашингтону ответные санкции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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