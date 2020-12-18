Эксперт Дандыкин рассказал о действиях военных РФ, если НАТО перейдет черту

Военный эксперт и консультант Василий Дандыкин спрогнозировал вероятность жесткого ответа России, если НАТО «переборщит» с провокациями. По словам эксперта, Черноморский флот уже давно приведен в состояние полной боевой готовности, и способен моментально пресечь любое незаконное проникновение в российские территориальные воды, передает «Народные Новости».

Василий Дандыкин указал, что если США «переступит черту» своих поползновений в сторону России, то система «Стратегия», развернутая в Черном море, будет тут же приведена в действие. Благодаря ей российский флот всегда остаётся наготове, ведь получает сведения о всех передвижениях кораблей НАТО вблизи региона.

«Вероятнее всего провокации США продолжатся и в следующем году, на что Россия будет готова дать жесткий ответ. Конечно, Америка вряд ли переступит черту, и будет довольствоваться только доставлением мелких неприятностей, но даже в случае демонстрирования агрессии, мы дадим достойный отпор», - прокомментировал Василий Дандыкин.

Он указал, что учащение полетов американских Б-52 со стороны Украины заставило Россию активизировать все береговые охранные комплексы, которые приведены в состояние полной боевой готовности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529