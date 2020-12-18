The National Interest: США сложно противостоять новому оружию России

Сегодня, 17:35

Александр Зуев

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The National Interest: США сложно противостоять новому оружию России

Американские военные эксперты сделали вывод о том, что США будет сложно противостоять новейшему российскому оружию — гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард». Как отметили эксперты в статье, опубликованной в издании The National Interest, недавно в Сети появилось видео, сделанное в Оренбургской области. На кадрах запечатлено приведение в боевую готовность системы «Авангард». Как отмечено в публикации, «Авангард» - это сочетание высокоэффективной баллистической ракеты с беспилотным планерным аппаратом. Принцип действия системы таков: когда боеприпас достигает достаточной высоты, планерная машина отделяется, и ракета на высочайшей скорости движется к  цели, пишет издание.

Это оружие способно разгоняться до 27 Махов и маневрировать на середине полета, что позволяет ему изменять скорость и траекторию полета. Это дает возможность ракете преодолевать даже самые сложные системы противоракетной обороны противника. Как подчеркивают эксперты,  у США нет средств для противодействия подобным гиперзвуковым угрозам.


Ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство в конце минувшего года. Точное число имеющихся сейчас на вооружении комплексов Россия держит в секрете, однако известно, что до конца года под Оренбургом создадут еще две стартовые позиции для нового оружия.

Российские военные планируют получить  около двадцати МБР «Авангард» и «Ярс» в год. Разведка США ожидает, что Россия выпустит не более шестидесяти единиц «Авангарда».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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