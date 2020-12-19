В Сенате заявили, что Россия объявила войну США

На фоне новостей о массовой хакерской атаке на правительство США избранный президент США Джо Байден все чаще слышит различные призывы, в том числе о необходимости восстановления отношений с Россией. Однако в Сенате считают, что РФ произведенной атакой, по факту, «объявила войну».

По данным британской газеты «Таймс», хакерам удалось похитить секреты компьютерных систем Пентагона, а также конфиденциальную информацию Министерств внутренней безопасности, торговли и финансов. Пострадали в результате кибератаки крупнейшие корпорации и союзники США.

76-летний сенатор от Демократической партии Дик Дурбин назвал случившееся «по существу объявлением войны» и добавил, что после случившегося можно с уверенностью утверждать, что администрация Дональда Трампа уже «полностью скомпрометирована».

«Россия регулярно пытается вторгнуться в киберпространство США и похитить личные данные, а также конфиденциальную информацию», — заявил он во время своего выступления на одном из американских каналов.

А тем временем госсекретарь США Майкл Помпео уже в открытую заявил, что Россия входит в список врагов США.

Отметим, что обычно официальные лица таких слов избегают и предпочитают выбирать другие. Например, вместо слова «враг» применяют слово «противник».





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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