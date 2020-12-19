В ЕС намерены искать баланс в отношениях с Россией и Турцией

Вчера, 23:55

Ольга Громова

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В ЕС намерены искать баланс в отношениях с Россией и Турцией

Пока не будет найден правильный баланс в отношениях с Россией и Турцией, Евросоюз не сможет добиться стабильности на континенте. Об этом на сайте Европейской службы внешних связей пишет в своей статье верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейская интеграция, по его словам, стала следствием возникшей необходимости устранить конфликты между странами, которые «на протяжении многих столетий характеризовали европейскую историю». Османская и Российская империи были частью этого уравнения с самого момента своего создания, отмечает глава европейской дипломатии.

На проблеме отношений Европы с Турцией Боррель акцентировал особое внимание. Он уверен, что европейскому содружеству и Анкаре следует выйти из состояния взаимного недоверия, которое в последнее время усугубилось еще больше, и наладить взаимовыгодное сотрудничество.


Примечательно, что эта статья появилась после того, как Евросоюз 11 декабря ввел дополнительные санкции против Турции в связи с разработкой Турцией месторождений на территориях Кипра и Греции.

При этом президент страны Реджеп Эрдоган считает, что Анкара только отстаивала свои права. Он призвал ЕС пойти на «перезагрузку» отношений и заявил о готовности к переговорам с Грецией.

Напомним, что несколько дней санкциями по Анкаре ударили и США. Они были введены в связи с покупкой российских ЗРК С-400 «Триумф».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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