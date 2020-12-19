Украину предупредили о плачевных последствиях заигрывания с Турцией

Сегодня, 15:40

Ольга Громова

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Украину предупредили о плачевных последствиях заигрывания с Турцией

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов предупредил Украину о том, что заигрывание с Турцией может вылиться в печальные последствия прежде для нее самой.

«Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция "на голубом глазу" считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины», — приводит слова политика РИА Новости.

Анкара сейчас на самом деле пытается убедить Киев, что она окажет ему такую же поддержку, как и Азербайджану, но надо понимать, что это все игра. На самом деле Турция сейчас стремиться использовать Украину для того, чтобы реализовать собственные геополитические интересы в черноморском регионе.

Молохов считает, что официальный Киев может даже не надеяться, что Анкара будет «таскать для них каштаны из огня» в рамках так называемой «Крымской платформы».

Напомним, в середине ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместного с Владимиром Зеленским брифинга заявил, что Анкара не признает Крым российским, считает полуостров аннексированным и поддерживает территориальную целостность Украины.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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