Военный корабль НАТО устроил провокацию возле российской базы ВМФ в Сирии

У берегов российской базы ВМФ в Сирии устроил провокацию французский боевой корабль.

Фрегат F713 Aconit, заявили в командовании ВМС Франции, подошел к берегам Сирии, чтобы выполнить некую военную спецоперацию, передает Аvia.pro .

Боевое судно сил НАТО приблизилось к сирийским территориальным водам в районе российской военной базы в Тартусе. Эксперты отмечают, что реальной задачей этого маневра была демонстрация превосходства сил НАТО перед российскими военными.





Входить в территориальные воды Сирии корабль ВМС Франции все же не стал, понимая, что российские военные могут без предупреждения атаковать его.

Хотя никакой реальной опасности французский корабль не представлял ни для российской базы, ни для сирийских военных, но подобные провокации лишь обостряют ситуацию. Российские военные, как известно, имеют достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать действия противника, поэтому любой необдуманный маневр сил НАТО может иметь серьезные последствия.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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