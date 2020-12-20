Генерал ВСУ Назаров заявил о невозможности «хорватского сценария» в Донбассе

Вчера, 20:10

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Генерал ВСУ Назаров заявил о невозможности «хорватского сценария» в Донбассе

Генерал ВСУ заявил о невозможности «хорватского сценария» в Донбассе.

По мнению генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Назарова, «хорватский сценарий» - фронтальное наступление на Донбассе - было изначально обречено на провал: «Однозначно не в нашу пользу».
Как объяснил военный, в украинской версии применение «хорватского сценария» на Донбассе, о котором так много говорят, просто невозможен: «Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО — мощные вооруженные силы». 

Назаров уверен: в случае применения в Украине вышеупомянутого сценария это был бы конфликт, направленный на уничтожение боевого потенциала страны. И в конечном итоге Киев потерпел бы поражение.

Летом 1995 года армия Хорватии всего за 84 часа уничтожила самопровозглашенную республику Сербская Краина, которая образовалась 4 года назад. Тогда хорваты захватили практически все территории, что находились под контролем сербов. После этой операции были убиты несколько тысяч сербов, а еще примерно 250 тысяч бежали из страны.

Конфликт на Донбассе начался в 2014 году: тогда Киев утратил контроль над некоторыми территориями. Образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украина приписывает России участие в военном конфликте, а Москва обвинения отвергает.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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