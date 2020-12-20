В России объяснили бесполезность современных средств ПВО в конфликте в Карабахе

Сегодня, 18:25

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В России объяснили бесполезность современных средств ПВО в конфликте в Карабахе

Специалисты Военной академии войсковой ПВО ВС РФ объяснили, почему современные системы ПВО оказались неэффективными в ходе карабахского конфликта.

Эксперты досконально изучили масштабные потери средств ПВО Армении в конфликте, а также доминирование в нем турецких дронов. По их мнению, такую ситуацию мог спровоцировать слишком малый показатель ЭПР у беспилотников, который мешал системам ПВО вовремя их «увидеть» и давая этим возможность БПЛА атаковать первыми.

Испытания на полигонах таких установок ПВО, как «Бук-М1», «Тор-М1» и «Оса-АКМ», ЗРПК «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1» продемонстрировали их низкую успешность при «взаимодействии» с малоразмерным БПЛА с ЭПР менее 0,01 м2. В отличие от них, у турецких ударных беспилотников этот показатель приблизительно соответствует этой же величине. Но, скорее всего, немалую роль сыграли и работавшие в НКР азербайджанские комплексы РЭБ, включая белорусскую «Грозу». Совокупность этих факторов существенно затрудняла работу средств ПВО по обнаружению целей.


Такие выводы экспертов породили ряд вопросов относительно необходимости разработки систем, позволяющих бороться с похожими БПЛА. 

«...Если теперь выясняется, что главная причина очевидных побед дронов в борьбе со средствами ПВО это их низкий ЭПР, то значит для нашей противовоздушной обороны, особенно войсковой, самым срочным порядком надо создавать принципиально новые антидроновые РЛС. Иначе все наши С-400 и С-500 окажутся беззащитны перед вражескими БПЛА. Особенно если учитывать, что американские БПЛА обладают гораздо более высокими характеристиками, чем турецкие. Хочется верить, что те, от кого зависит принятие решений в этой области, это уже сделали», - говорит военный обозреватель агентства ИАНЕД Олег Лукьянов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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