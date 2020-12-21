РФ готовит капкан для кораблей НАТО в Черном море

Китайское издание Sohu утверждает, что ВМФ США может столкнуться с серьезными неприятностями, если приблизится к водам России. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Ранее было известно о том, что Россия проводит испытания инновационной системы, которая способна автоматически оповещать о состоянии водной поверхности. Так, благодаря данной разработке военные РФ на расстоянии более 200 км смогут отслеживать перемещение кораблей противника. Авторы издания отметили, что испытания проводились в Черном море.

«Автоматическая система определяет тип, модель и положение корабля в тот же момент, как он оказывается на близком расстоянии к России. Это поможет российским военным молниеносно реагировать на угрозы со стороны моря», - рассуждают аналитики.

Авторы издания признают, что разработчики в России действительно достигли большого успеха в разработках подобного рода. Речь идет о системах раннего предупреждения. Самыми мощными из них являются РЛС «Воронеж» и «Контейнер».

В связи с этим аналитики приходят к выводу, что благодаря новой разработке Россия усложнит жизнь США и странам НАТО. Ведь ВМФ РФ защитил свои воды надводными кораблями, подводными лодками, береговой противокорабельной системой и системой предупреждения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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