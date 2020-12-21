Webbankir: большинство россиян устроила бы пенсия в размере 30–45 тысяч рублей

Большинство россиян, которые приняли участие в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir, устроила бы пенсия в размере 30-45 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Справедливым размер пенсии от 45 тысяч рублей считают 46,6 процентов респондентов. Еще 29,1 процента участников опроса готовы довольствоваться пенсионными выплатами от государства в размере 30 тысяч рублей.

22,1 процента респондентов считают, что для того, чтобы нормально жить в старости, надо получать не менее 45 тысяч рублей пенсии. Примечательно, что только один процент опрошенных россиян считает, что хватит и 25 тысяч рублей.

Однако желание жителей страны расходятся с реальными ожиданиями. Так, 52,3 процента опрошенных признались, что рассчитывают получать пенсию в размере 15 тысяч рублей. Пенсию до 30 тысяч ждет каждый пятый респондент. Выплаты до 45 тысяч себе в уме прикинули 4,3 процента опрошенных, а еще 4,3 процента - выше этой планки.

Само исследование онлайн-платформой проводилось в ноябре сего года. Его участниками стали 1,5 тысячи человек.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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