Американский сенатор назвал Россию бензоколонкой, притворяющейся страной

Сегодня, 13:55

Ольга Громова

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Американский сенатор назвал Россию бензоколонкой, притворяющейся страной
Американский сенатор Митт Ромни

Сенатор США, экс-кандидат на пост президента Митт Ромни, в эфире CNN назвал Россию «бензоколонкой, притворяющейся страной». Поэтому, по его мнению, Китай куда более реальная угроза для Штатов, чем РФ.

Комментируя атаки на госучреждения страны, которые приписывают российским хакерам, Ромни заявил, что избранный президент США Джо Байден является умным и трезвомыслящим человеком, поэтому он даст адекватную оценку действиям России.


«Однако я не сомневаюсь в том, что Байден также придерживается мнения, что именно Китай, не Россия, в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. РФ — это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил Джон Маккейн. У нее нынче большие и очевидные трудности, она переживает период упадка и набрасывается на окружающих», — заявил сенатор.

Ранее СМИ сообщили о том, что избранный президент США Джо Байден сейчас продумывает варианты «ответки» на российскую кибератаку, которой подверглись американские федеральные агентства.

Reuters сообщило, что после инаугурации в январе 2021 года новый хозяин Белого дома будет рассматривать несколько вариантов реакции на взлом компьютерных систем. Среди возможных ответных мер агентство назвало ответные кибератаки и новые финансовые санкции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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