Опубликовано видео стрельб польской зенитной ракетной системы PSR-A Pilica

Польская компания PGZ, получившая контракт на выпуск шести батарей зенитных установок, опубликовала на своем канале в YouTube видео с испытанием новой ЗРК PSR-A Pilica.

Минобороны Польши взяло на вооружение первую батарею этих зенитно-ракетных установок. Новое вооружение уже поступило в 3-ю Варшавскую бригаду ПВО. Поставка батарей, созданных на базе советской 23-мм ЗУ-23, будет осуществляться в период до 2022 года.



В ЗРК малого радиуса действия PSR-A Pilica входит зенитная установка ZUR-23-2KG Jodek-G, две управляемые ракеты Grom/Piorun малого радиуса действия. В состав одной батареи входят шесть комбинированных комплексов, артиллерийские тягачи, командный пункт, радиолокационная станция, две транспортных машины и две автомашины с боеприпасами.

Комплекс Piorun является дальнейшим развитием ПЗРК Grom, который был лицензионной копией советского ПЗРК Игла-1.

Дальность стрельбы пушки составляет 2 км, ПЗРК - 5 км. Каждая установка способна работать автономно. Они имеют компьютеризированную систему управления огнем и оптико-электронные приборы. Установки также могут быть интегрированы в систему эшелонированной зенитной обороны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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