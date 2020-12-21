Опубликовано видео стрельб польской зенитной ракетной системы PSR-A Pilica

Вчера, 21:50

Александр Зуев

0

Image 16+
Опубликовано видео стрельб польской зенитной ракетной системы PSR-A Pilica

Польская компания PGZ, получившая контракт на выпуск шести батарей зенитных установок, опубликовала на своем канале в YouTube видео с  испытанием новой ЗРК PSR-A Pilica. 

Минобороны Польши взяло на вооружение первую батарею этих зенитно-ракетных установок. Новое вооружение уже поступило в 3-ю Варшавскую бригаду ПВО. Поставка  батарей, созданных на базе советской 23-мм ЗУ-23, будет осуществляться в период до 2022 года.


В ЗРК малого радиуса действия PSR-A Pilica входит  зенитная установка ZUR-23-2KG Jodek-G, две управляемые ракеты Grom/Piorun малого радиуса действия. В состав одной батареи входят шесть комбинированных комплексов, артиллерийские тягачи, командный пункт, радиолокационная станция, две транспортных машины и две автомашины с боеприпасами.

Комплекс Piorun является дальнейшим развитием ПЗРК Grom, который  был лицензионной копией советского ПЗРК Игла-1.

Дальность стрельбы пушки составляет 2 км, ПЗРК - 5 км. Каждая установка способна работать автономно. Они имеют компьютеризированную систему управления огнем и оптико-электронные приборы. Установки также могут быть интегрированы в систему эшелонированной зенитной обороны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Опубликовано видео стрельб польской зенитной ракетной системы PSR-A Pilica

Вчера, 21:50

РФ готовит капкан для кораблей НАТО в Черном море

Вчера, 09:50

The National Interest: США сложно противостоять новому оружию России

18-12-2020, 17:35

Российские военные обманули разведывательные самолеты США и сорвали шпионскую акцию

13-12-2020, 11:30

В России объяснили невозможность взломать ЗРК С-400

10-12-2020, 21:05

Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет сблизятся максимально и образуют «Вифлеемскую звезду»

8-12-2020, 22:55

Турция начала производство нового ударного БПЛА Aksungur

8-12-2020, 09:40

The Atlantic: американские сухопутные войска остаются без эффективного оружия

5-12-2020, 18:40

В Израиле модернизировали беспилотники «Hapor» для уничтожения российских РЭБ «Красуха»

3-12-2020, 16:35

Eurasian Times: Россия испытала истребитель авианосцев США

29-11-2020, 18:25

The National Interest: Россия может нейтрализовать американские истребители

23-11-2020, 21:00

Причины неудач армянской ПВО в Карабахе назвал эксперт

22-11-2020, 21:10

Турция не может взять на вооружение свой танк «Алтай» из-за трясины технологических проблем

21-11-2020, 19:55

Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

17-11-2020, 16:50

Ревматолог рассказала, как облегчить состояние людей, у которых «узелки» на пальцах

13-09-2020, 21:18

Названы распространенные признаки рака почки у детей

11-09-2020, 22:51

В США создали препарат против опасной супербактерии

10-09-2020, 19:10

Зарубежные эксперты перечислили признаки, которые могут указывать на рак полости рта

7-09-2020, 22:54

Названы продукты, которые помогут повысить уровень кератина для красоты волос

5-09-2020, 23:08

Зарубежные эксперты перечислили 7 вредных последствий употребления фастфуда для организма

2-09-2020, 21:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров