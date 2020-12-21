На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Сегодня, 19:40

Александр Зуев

0

Image 16+
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

21 декабря геологическая служба США зафиксировала извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Извержение на одном из самых больших и активных вулканов на Гавайских островах началось после 21:30 20 декабря. Это явление вызвало землетрясение магнитудой 4,4 и серию более слабых толчков. В связи с этим был объявлен красный уровень угрозы. 

Вулкан Килауэа просыпался в мае 2018 года. Тогда  потоки магмы полностью уничтожили город Леилани-Эстейтс с населением в 10 тысяч человек. В 2018 году извержение Килауэа уничтожило более 700 домов. Этот вулкан беспрерывно извергается с 1983 года.

Ранее стало известно, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла. Сразу после этого появилось предупреждение об опасности полетов вблизи Эбеко. Высота пеплового выброса составила до 2,2 километра над уровнем моря. 

Во время извержения вулкана на поверхность выходят горячие опасные газы, пепел, лава и камни, которые представляют собой разрушительную  силу. Люди много раз становились жертвами вулканических взрывов. В таких случаях причиной смерти может послужить удушье. Особенно опасен вулканический пепел. Младенцы, пожилые люди и люди с  астмой, эмфиземой и другими хроническими заболеваниями легких могут пострадать, если они станут вдыхать вулканический пепел. А мелкие частицы золы могут расцарапать переднюю часть глаза. Содержащийся в частицах золы кристаллический кремнезем может вызвать респираторное заболевание, называемое силикозом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Сегодня, 19:40

Из-за таяния Гренландии уровень воды в океане может подняться выше, чем считалось

17-12-2020, 22:30

Ученые обнаружили метеориты со следами инопланетной органики

17-12-2020, 01:20

Ученые заявили, что Земля удивительно долго остается пригодной для жизни

16-12-2020, 15:00

Австралийские ученые объяснили, почему нужно меньше работать зимой

16-12-2020, 14:25

Медики заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

16-12-2020, 01:10

Ученые смоделировали облик Земли через 200 миллионов лет

15-12-2020, 21:35

Исследование: в 2020 году материалы, созданные человеком, перевесят всю биомассу Земли

11-12-2020, 00:10

Как коронавирус вызывает отказ органов показали на экспериментальной модели мыши

9-12-2020, 22:20

Ученые: редактирование ДНК эмбрионов защитит от будущих пандемий

8-12-2020, 23:50

Генетики заявили, что Йети является гибридом человека и неизвестного существа

8-12-2020, 17:55

Климатологи считают, что таяние ледников происходит по худшему сценарию

8-12-2020, 00:25

В Сеть попали документы Пентагона о странном объекте над Атлантикой

7-12-2020, 18:30

Солнце может лишить Землю энергосистемы и ударить по самочувствию людей

7-12-2020, 11:20

Австралийский ученый разгадал загадку Бермудского треугольника

6-12-2020, 23:55

Выявлена первая противостоящая антителам мутация коронавируса

6-12-2020, 01:10

Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

4-12-2020, 22:30

Ученые допускают, что археи снова будут править миром

1-12-2020, 17:40

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме коронавируса COVID-19

26-11-2020, 17:35

Новые расчеты подтвердили ничтожно малую вероятность возникновения разумной жизни

26-11-2020, 15:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров