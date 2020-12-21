На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

21 декабря геологическая служба США зафиксировала извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Извержение на одном из самых больших и активных вулканов на Гавайских островах началось после 21:30 20 декабря. Это явление вызвало землетрясение магнитудой 4,4 и серию более слабых толчков. В связи с этим был объявлен красный уровень угрозы.

Вулкан Килауэа просыпался в мае 2018 года. Тогда потоки магмы полностью уничтожили город Леилани-Эстейтс с населением в 10 тысяч человек. В 2018 году извержение Килауэа уничтожило более 700 домов. Этот вулкан беспрерывно извергается с 1983 года.

Ранее стало известно, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла. Сразу после этого появилось предупреждение об опасности полетов вблизи Эбеко. Высота пеплового выброса составила до 2,2 километра над уровнем моря.

Во время извержения вулкана на поверхность выходят горячие опасные газы, пепел, лава и камни, которые представляют собой разрушительную силу. Люди много раз становились жертвами вулканических взрывов. В таких случаях причиной смерти может послужить удушье. Особенно опасен вулканический пепел. Младенцы, пожилые люди и люди с астмой, эмфиземой и другими хроническими заболеваниями легких могут пострадать, если они станут вдыхать вулканический пепел. А мелкие частицы золы могут расцарапать переднюю часть глаза. Содержащийся в частицах золы кристаллический кремнезем может вызвать респираторное заболевание, называемое силикозом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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