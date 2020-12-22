России предрекают новые изменения налогов

Россию в 2021 году ожидают новые налоговые изменения, в том числе связанные с корректировкой уже принятых решений. Об этом в своем экономическом прогнозе предупредил граждан доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Изменений будет много, предрекает эксперт и отмечает, что их число начнет сокращаться лишь после стабилизации некоторых показателей, важных для правительства - например, демографии и доходов населения, пишут «Известия».

Профессор ВШЭ Юрий Симачев также придерживается мнения, что фискальная политика страны станет более активной по причине нерешенных проблем в малом бизнесе. Этот эксперт обратил внимание на то, что властям сейчас надо подстегнуть цифровую трансформацию экономики. А без налогового маневра для развития сектора IT этого добиться невозможно.

В любом случае, полагают специалисты, в 2021 году пандемия значительно ускорит диверсификацию российской экономики. Эра угля, судя по всему, уже подошла к концу. Что касается нефти и газа, эти отрасли ожидает необратимый спад из-за усилившегося давления на энергетический сектор и увеличивающейся популярности электрокаров.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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