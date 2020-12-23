В Карабахе азербайджанцы заблокировали автобусы Минобороны Армении

22 декабря пограничники Азербайджана не впустили на территорию страны 3 автобуса, принадлежавшие Министерству обороны Армении, которые пытались проехать с целью попасть в Лачинский коридор, а оттуда доехать до Хакенди. Работники границы аргументировали свое поведение тем, что в трехстороннем соглашении по Карабаху не было пункта о том, что армянские войска могут проникать на территорию Азербайджана. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Как известно, проезд гражданских автомобилей по Лачинскому коридору сегодня контролируют российские миротворцы. Они проводят проверку автомобилей, и пропускают на территорию. По словам очевидцев, военные ведут себя уважительно по отношению к гражданам.

Несмотря на это, Азербайджан считает, что террористические отряды Армении, недавно атаковавшие азербайджанских военных, проникли на территорию именно через Лачинский коридор. Этим и обусловлено их беспокойство и тотальный контроль над границами.

Как сообщается, Министерство обороны Армении на данный момент обратилось к российским миротворцам с просьбой разрешить сложившуюся проблему. Сейчас пассажиры автобусов находятся в армянском городе Сюник, в ожидании разрешения ситуации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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