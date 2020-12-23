Вирусолог предрек России окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Пандемия коронавируса в России завершится в 2022 году. Такое предположение сделал вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. По его мнению, коллективный иммунитет выработается в северном полушарии к лету 2021 года. Эксперт также спрогнозировал, что летом заболеваемость снизится, а осенью стоит ожидать нового всплеска, но он будет не таким опасным, как вспышка инфекции в 2020 году. Заболеют все те, кто еще не заболел, предрек Оберемок. А зимой-весной 2022 года наметится спад пандемии, предположил эксперт.

Однако он не пообещал, что люди заживут, как в 2019 году, и пояснил, что мир в определенной степени уже будет другим. При этом появится ощущение защищенности, заявил вирусолог.

Примечательно, что замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что пандемия коронавируса пойдет на спад уже в середине 2021 года. А главврач московской городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечерко выдвинул предположение о том что коронавирус будет распространяться до конца следующего года.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что ждать окончания пандемии в ближайшие месяцы не стоит. Борьба с опасной инфекцией будет долгой, заметила она.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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