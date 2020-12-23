РФ назвали самой большой угрозой для НАТО

Сегодня, 16:20

Анна Лисова

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РФ назвали самой большой угрозой для НАТО

Немецкий генерал и начальник штаба Сухопутных войск США в Европе Джаред Сембрицки в интервью газете FAZ назвал Россию главной угрозой для НАТО. 

Безопасность НАТО ухудшается по мере того, как Россия продолжает вводить на вооружение новые виды оружия, уверен Сембрицки. Он заявил, что «агрессия» России в отношении Украины и присоединение Крыма стали основной причиной роста нестабильности в Восточной Европе, пишет Лента.Ру.


«Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, массово модернизируя свои вооруженные силы и все яснее демонстрируя стремление к власти. Русские танки — это реальность, как и ракеты и самолеты», — заявил военный.

В ответ на действия России НАТО усиливает свое присутствие в Польше и Балтии. По словам немецкого военного, в Европе идет серьезная подготовка к возможному конфликту с Россией. Регулярно прорабатываются различные сценарии, и это, уверен Сембрицки, является серьезным сдерживающим фактором для России. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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