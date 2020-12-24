Эксперт Баранец считает Калининград местом, откуда Россия начнет испепелять НАТО

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец заявил о хорошем укреплении Калининградской области в России, что не позволит НАТО посягнуть на данную территорию. Об этом сообщает «NewInform».

По словам эксперта, российская разведка хорошо осведомлена о том, что НАТО решительно нацелен на отбивание у России Калининградской области. Сравнив отношение альянса к форпосту России, Баранец назвал их лисами, бродящими около курятника.

«Однако своими достижениями Россия портит НАТО настроение. Ведь мы продолжаем укреплять калининградский фаланг. Там стоят С-400, «Искандеры», которые разорвут врага в клочья. Кроме этого, не исключено, что там уже имеется ядерное оружие», - сообщил эксперт.

Кроме этого, полковник отметил, что в случае нападения НАТО на Россию, первым местом, откуда полетят ответные удары, будет именно Калининград. Также Баранец напомнил, что руками США по всей Европе было создано минное поле в виде атомных бомб, и если Россия нанесет по ним ответный удар, то все замки и храмы Старого Света превратятся в пыль.

«Я бы не рекомендовал связываться с группировкой Калининграда, так как, если альянс все же решит напасть на Россию, испепеление Европы начнется именно отсюда. Думаю, в ходе этой войны европейские страны превратятся в поле, дымящееся ядерными воронками», - заключил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529